Nowe opcje finansowe dla Ukraińców w Polsce

Nowe opcje finansowe dla Ukraińców mieszkających w Polsce

Ukraińcy zapełniają lukę na rynku pracy

Polska jest dzisiaj magnesem dla ludzi szukających lepszych warunków życia, lepiej płatnej pracy i pewniejszej przyszłości. Tysiące Ukraińców przekraczają granice właśnie z takimi nadziejami i oczekiwaniami.

Dla naszego kraju, zmagającego się z niżem demograficznym, brakiem rąk do pracy wskutek imigracji około 2.5 mln Polaków do krajów Europy Zachodniej; napływ Ukraińskiej siły roboczej jest jednym z czynników warunkujących utrzymanie szybkiego tempa rozwoju polskiej gospodarki.

Szacuje się, że w tym roku liczba imigrantów osiągnie około 3 mln. Ukraińcy bez trudu znajdują pracę w wielu sektorach polskiej gospodarki, wypełniając luki w zatrudnieniu w branżach, w których chętnych do pracy Polaków brak. To już nie tylko słabo wykwalifikowani sezonowi robotnicy, to w większości ludzie młodsi i lepiej wykształceni; i niejednokrotnie wiążący swoją przyszłość z naszym krajem.

Dzięki temu, że rosną płace Ukraińskich pracowników, w 2015 r. zarobili oni w sumie 8 mln zł, z tego 5 mln zostało przesłanych na Ukrainę. Dane te pochodzą z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski za rok 2015.

Polska coraz bardziej przyjazna

Choć nadal jest wiele do zrobienia, nasz rynek staje się coraz bardziej przyjazny dla pracowników ze Wschodu. Sytuacja w Polsce zdaje się być lustrzanym odbiciem tego, jak zmienił się rynek brytyjski pod wpływem polskiej imigracji (przy czym pamiętać należy, że Polacy jedną z wielu grup imigrantów w UK). Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców wysp z polskim paszportem, rozwijała się strefa usług i produktów skierowanych do nich, powstały polskie sklepy, polskie szkoły, polskie czasopisma i portale internetowe, w wielu firmach powstały polskie infolinie, banki ułatwiły otwieranie kont i wykonywanie operacji finansowych.

Podobną transformację przechodzi rynek polski. Przede wszystkim cywilizuje się rynek usług finansowych. Polskie banki kierują swoje produkty to tego klienta, ułatwiają Ukraińcom zakładanie kont osobistych, wprowadzają także obsługę klienta w języku ukraińskim.

Nowy gracz na rynku przelewów z Polski na Ukrainę

Mimo coraz bardziej dopasowanej oferty polskich banków i stosunkowo niskich kosztów prowadzenia kont osobistych, wykonywanie transferów pieniężnych z Polski na Ukrainę jest nadal bardzo drogie, i niestety dotyczy to wszystkich banków oferujących taki produkt.

Dlatego też nadal wielu Ukraińców preferuje przewożenie gotówki w kieszeni, co jest sposobem niewygodnym i dość niebezpiecznym. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się oferta wchodzącej właśnie do Polski londyńskiej firmy Opal Transfer.

Opal Transfer oferuje tanie przelewy z Polski na Ukrainę

Opal Transfer, z siedzibą w londyńskim City, od 15 lat specjalizuje się przelewach online do Europy Wschodniej, operując obecnie na 38 rynkach europejskich i aktywnie rozbudowując swoje portfolio produktowe.

Z oferty firmy skorzystało już ponad 300.000 klientów i w ubiegłym roku łączna kwota przesłanych pieniędzy za pośrednictwem serwisu przekroczyła półtora miliarda funtów brytyjskich.

Ukraińscy użytkownicy serwisu mogą przesyłać środki finansowe z Polski na Ukrainę poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Firma oferuje także infolinię z obsługą w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim.

Oferta Opal Transfer może wstrząsnąć rynkiem przelewów w Polsce. Cena za przelew z Polski na ukraińskie konto jest najniższa na polskim rynku, to zaledwie 5pln bez względu na przesyłaną kwotę pieniędzy, a przelewy są dostarczane w ciągu tego samego dnia na konto na Ukrainie.

Ponad 66% obywateli Ukrainy przesyła pieniądze z Polski do swojego kraju, co wróży sukces firmy na polskim rynku..

Więcej na https://www.opaltransfer.com/pl/transfer-pieniezny-na-ukraine-online

O Opal Transfer

Opal Transfer jest jedną z wiodących firm na rynku angielskim, od 15 zajmującą się realizacja przelewów międzynarodowych.

Firma działa na 38 rynkach, ma na swoim koncie 300.000 klientów; łączna kwota przesłanych środków finansowych za pośrednictwem Opal Transfer, przekroczyła w ubiegłym roku półtora miliarda funtów.

Misją Opal Transfer jest oferowanie tanich i łatwych przelewów międzynarodowych oraz przyjaznej obsługi prowadzonej w języku ojczystym klienta.

15 lat temu, firmę założyła młoda imigrantka z Łotwy, która po przybyciu do Londynu doświadczyła problemów z przesłaniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy do ojczystego kraju.

Jedną z najliczniejszych grup klientów Opal Transfer w UK są dzisiaj Polacy.