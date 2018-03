Opal Transfer obchodzi 15 urodziny i szykuje atrakcje dla klientów

Kryształowa rocznica

Jak stare, dobre małżeństwo, wiąże Polaków z Opal Transfer 15 lat już wspólnych lat.

W małżeństwie to kryształowa rocznica i tak właśnie przebiega współpraca pomiędzy firmą a polskimi klientami - kryształowo, w zdrowiu, szczęściu i dobrobycie.



Założona w 2003 roku przez młodą imigrantkę sfrustrowaną drakońskimi prowizjami banków, firma Opal Transfer jest dzisiaj jednym z najdłużej działających serwisów oferujących tanie i szybkie przelewy z UK do Polski oraz z Polski do UK. Właśnie w tym roku świętuje 15 urodziny i szykuje wiele niespodzianek.

Polacy od początku stanowili jedną z najliczniejszych grup klientów Opal Transfer. I to nie tylko dlatego, że w Wielkiej Brytanii jest nas tak dużo, a firma była jednym z pierwszych graczy na rynku, jest to raczej efekt niezawodności, stałej ceny - tylko £3 bez względu na wysokość przelewu, co przy większych kwotach jest niezwykle korzystne - oraz pomocnej polskiej obsługi klienta, jaką od Opal oferuje naszym rodakom.

Polska jest ważnym rynkiem dla Opal Transfer, miesiąc temu firma wprowadziła do swojej oferty tanie przelewy z Polski na Ukrainę i planuje dalsze inwestycje w nasz rynek.

Polacy wiedzą, co dobre

Wielu polskich klientów może świętować rocznicę razem z Opal Transfer, są z firmą od początku. Zaczęli wysyłać pieniądze do Polski jeszcze wtedy, kiedy robiło się przelewy gotówkowe w okienku firmy, a przed budynkiem stały długie kolejki oczekujących.

Dziś już tego nie ma i wszystko robi się online, ale Polaków łączą z firmą serdeczne, przyjacielskie stosunki. Dzwonią na polską infolinię nie tylko w sprawach przelewu, ale żeby np. zwyczajnie pogadać o życiu.

Nadal zdarzają się wdzięczni klienci, którzy przynoszą do biura prezenty, jak Pani Basia która przyszła ze świeżo upieczonym sernikiem w podziękowaniu za pomoc w przelaniu pieniędzy na konto syna w Polsce, albo Pan Marian, który próbował za przelew zapłacić słoikiem marynowanych podgrzybków. To smaczne, firmowe anegdoty.

Dlaczego Polacy wybierają Opal Transfer?

Bo lubią jak się ich traktuje fair i po ludzku.

Opal Transfer nie ukrywa żadnych dodatkowych kosztów przelewu i dostarcza przelewy na konto tego samego dnia. Dla klientów przesyłających pieniądze na konto WBK i Bank Millennium, jest możliwość ekspresowego dostarczenia przelewu.

Wiele nowo powstałych serwisów oferujących wyłącznie serwis on-line, zawodzi, gdy klient potrzebuje szybkiej pomocy i zrozumienia problemu przez drugiego człowieka. W Opal Transfer polska linia telefoniczna działa od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-20.00, a w święta od 10.00 do 19.00.

Dlaczego Polacy wysyłają pieniądze do kraju? Według przeprowadzonych ostatnio badań wśród polskich klientów, 48% ankietowanych użytkowników serwisu przesyła do Polski pieniądze głównie na wsparcie rodziny i bliskich.

Tylko w ubiegłym roku ponad £13.5 mln funtów zostało przesłane na wsparcie rodziców i dzieci w Polsce.

15 lat to dopiero początek

Z okazji urodzin Opal Transfer szykuje dla klientów szereg niespodzianek, przez cały rok będą organizowane promocje i konkursy na portalach społecznościowych, zarówno na polskiej, jak i angielskiej stronie firmy na Facebooku.

Bardziej uroczyste obchody urodzin będą trwać od kwietnia do lipca 2018 - 23 kwietnia 2003 roku firma została zarejestrowana, a 27 lipca tego samego roku został zrealizowany pierwszy transfer.

Na klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej Opal Transfer, również czeka miły prezent - nowa, ulepszona wersja aplikacji - z nowoczesnym designem, nowymi funkcjonalnościami i ze znacznie uproszczonym menu. Nowa aplikacja będzie dostępna już wiosną.

Konto bankowe specjalnie dla imigrantów

Ale to nie wszystko, z okazji jubileuszu, Opal Transfer wprowadza na rynek zupełnie nowy produkt - kartę Opal Transfer wraz z kontem bankowym.

Dla imigrantów, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, jedną z najtrudniejszych rzeczy do załatwienia po przyjeździe jest założenie konta bankowego i spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez banki. Żeby otworzyć konto należy przedstawić potwierdzenie adresu lub rachunki za mieszkanie, ale trudno zarobić i zapłacić za cokolwiek jeśli nie ma się konta bankowego!

To błędne koło.

Opal Transfer wychodzi naprzeciw i oferuje znacznie uproszczone procedury założenia konta, będzie ono już wkrótce dostępne dla imigrantów na terenie UK.

To tylko część atrakcji, jakie Opal Transfer szykuje dla klientów z okazji 15 urodzin.

Żeby być na bieżąco z obchodami i skorzystać ze wszystkich promocji, zainstaluj aplikację Opal Transfer na swoim telefonie i zarejestruj się w bazie klientów, lub śledź profil firmy na Facebooku.

Oj, będzie się działo!